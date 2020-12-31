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دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يستهدف الفوز الثاني ضد النصر
خلال مواجهاتهما في الجولة الـ11

دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يستهدف الفوز الثاني ضد النصر

2020/12/31
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي يستهدف الفوز الثاني ضد النصر جانب من مباراة الفريقين
المواطن - مروة نبيل
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1 الفيصلي ضد النصر
1.1 دوري محمد بن سلمان

تترقب الجماهير مباراة الفيصلي ضد النصر المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي ضد النصر

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد تفوقًا كبيرًا للأصفر.

ولعب الفريقان 20 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح عنابي سدير في تحقيق الفوز مرة واحد، مقابل 10 انتصار للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وخيم التعادل على نتيجة 9 مواجهات.

الفيصلي ضد النصر
جانب من مباراة الفريقين

دوري محمد بن سلمان

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة عنابي سدير ضد النصر عند الساعة 5:55 مساءً اليوم، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز، خاصة أنهما يُعانيان من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.


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