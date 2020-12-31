دوري محمد بن سلمان.. المنشطات تُراقب لاعبي الفيصلي والنصر

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الفيصلي والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر انطلاقها، بعد قليل، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تُراقب اللاعبين

وأشار حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة الفيصلي والنصر اليوم بالجولة الـ11، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد فريق من اللجنة بشكل مستمر خلال المباريات الماضية، سواء في منافسات دوري المحترفين أو مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتتويج الهلال بطلًا للمرة التاسعة في تاريخه.

دوري محمد بن سلمان

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيصلي والنصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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