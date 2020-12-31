‎الرئيسية
الرياضة
دوري محمد بن سلمان.. النصر يتقدم بثنائية في الشوط الأول
ظهر لاعبو العالمي بشكل مميز

دوري محمد بن سلمان.. النصر يتقدم بثنائية في الشوط الأول

2020/12/31
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
60
0
طباعة
دوري محمد بن سلمان.. النصر يتقدم بثنائية في الشوط الأول أمرابط يحتفل بالهدف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الفيصلي ضد النصر
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العالمي بثنائية دون رد.

 

 

الفيصلي ضد النصر

وبدأت مباراة الفيصلي ضد النصر المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط العالمي منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر، ونجح المغربي نور الدين أمرابط في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة.

نور الدين أمرابط
أمرابط يحتفل بالهدف

واستغل أمرابط كرة عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة ويهز شباك الفيصلي، واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن يستغل سلطان الغنام مهارته ويراوغ أكثر من لاعب ويسدد الكرة في الشباك عند الدقيقة 40.

 

 

 

 

دوري محمد بن سلمان

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى التي يخوضها العالمي بعد إقالة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، حيث يقود الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي آلين هورفات، ونجح في تحفيز اللاعبين بشكل جيد، ما أدى لظهورهم بشكل مميز في الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

الفيصلي ضد النصر
جانب من المباراة

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :