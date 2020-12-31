دوري محمد بن سلمان.. النصر يتقدم بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العالمي بثنائية دون رد.

د25’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlNassrFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق نور الدين أمرابط . ⁧#الفيصلي_النصر pic.twitter.com/KoVnJmcQDf — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 31, 2020

الفيصلي ضد النصر

وبدأت مباراة الفيصلي ضد النصر المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط العالمي منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر، ونجح المغربي نور الدين أمرابط في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة.

واستغل أمرابط كرة عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة ويهز شباك الفيصلي، واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن يستغل سلطان الغنام مهارته ويراوغ أكثر من لاعب ويسدد الكرة في الشباك عند الدقيقة 40.

د40’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlNassrFC⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق سلطان الغنام . ⁧#الفيصلي_النصر pic.twitter.com/AXXJDHrOkr — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 31, 2020

دوري محمد بن سلمان

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى التي يخوضها العالمي بعد إقالة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، حيث يقود الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي آلين هورفات، ونجح في تحفيز اللاعبين بشكل جيد، ما أدى لظهورهم بشكل مميز في الشوط الأول.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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