دوري محمد بن سلمان.. الهلال يتفوق على الاتحاد بالجولة الـ10

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يتفوق بالجولة العاشرة

وسبق أن لعب الهلال ضد الاتحاد مرتين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح العميد في تحقيق الفوز خلالهما.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى التي أُقيمت يوم 9 ديسمبر 2013، في حين خيم التعادل السلبي على المواجهة الثانية، في الأول من ديسمبر 2014.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض مباراة الهلال ضد الاتحاد، عند الساعة 7:50 مساء يوم غد السبت، ويطمح الزعيم لمواصلة انتصاراته، فيما يسعى العميد لخطف الثلاث نقاط، بعد تحسن أداء بشكل لافت هذا الموسم.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن التعاون الرابع.

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