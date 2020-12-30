دوري محمد بن سلمان .. الهلال يصطدم بجاره الشباب لتأمين الصدارة

المواطن - محمد سمعه

يدخل الفريق الكروي الأول بـ الهلال مواجهة الغد الخميس ضد جاره نادي الشباب بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحثًا عن تأمين الصدارة والانفراد بها.

وستنطلق مباراة الزعيم ضد الليث في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

نتيجتا الهلال والشباب بالجولة الـ10

وكان الزعيم تعادل مع نادي الاتحاد في كلاسيكو الجولة العاشرة بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي، بينما فاز الشباب على فريق الباطن بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب الجارين في الدوري قبل الديربي بينهما

ويدخل الفريق الكروي الأول بالزعيم مباراة الشباب وهو في صدارة دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وكان أداء الفريق الكروي الأول بـ الهلال تراجع كثيرًا في آخر 3 مباريات حيث خسر ضد نادي الوحدة في الرياض وفاز على القادسية ثم تعادل مع نادي الاتحاد بالجولة العاشرة، مما يؤدي لدخول الزعيم لمباراة الليث تحت ضغط كبير للفوز.

أما فريق الشباب فسوف يبحث عن مواصلة الانتصارات، وذلك بعد تراجع مستواه بصورة ملحوظة في المباريات الأخيرة، بعد خسارتيه أمام القادسية والتعاون والتعادل مع نادي الاتحاد قبل تحقيق فوز صعب على نادي الباطن.

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