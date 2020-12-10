دوري محمد بن سلمان.. انطلاق الجولة الثامنة بـ3 مباريات غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الجمعة، بـ3 مباريات، على أن تُستكمل منافساتها يومي السبت والأحد.

دوري محمد بن سلمان

وتبدأ مباريات الغد بمواجهة العين ضد القادسية عند الساعة 3:35 عصرًا، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ويسعى الفريق العيناوي لخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق القدساوي بتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد القادسية في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وتُقام مباراة الرائد ضد الفيصلي عند الساعة 5:50 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ويطمح الفريق الريداوي لاستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى عنابي سدير لمواصلة انطلاقته الجيدة.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

الشباب ضد الاتحاد

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الشباب ضد الاتحاد عند الساعة 7:45 مساءً على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ويطمح الليوث لمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز، فيما يسعى العميد لمواصلة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط.

ويقع الليوث في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد صاحب المركز الرابع، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد غدًا.

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