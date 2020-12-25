دوري محمد بن سلمان .. تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد

المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراة الهلال والاتحاد النارية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا السبت.

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع الاتحاد في 8 مباريات على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وذلك منذ انطلاق دوري المحترفين بعام 2009.

عدد الانتصارات لـ الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد

ونجح الهلال في تحقيق الانتصار في 3 مباريات ومثلها حقق الاتحاد الفوز على ملعب الملك فهد، بينما التعادل كان حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

وكانت آخر مباراة بين الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في موسم 2018 في دوري المحترفين.

الفراج يكشف لماذا لم يطلب الهلال حكامًا أجانب ؟

وفي وقت سابق، برر الإعلامي الرياضي وليد الفراج سبب عدم طلب نادي الهلال حكامًا أجانب لمباراته ضد نادي الاتحاد المقرر إقامتها السبت بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: ” “لا لا لا السالفة صارت متلازمة، البعض يطالبون بحكم أجنبي لمباريات فريق معين، أقول لهم إن الحدود مغلقة وهناك تجدد للجائحة في العالم، يقولون: كان لازم يطلبون من بدري”.

“هناك كارثة ثقافية وتعليمية في بعض زوايا إعلامنا الرياضي، مش مهم تتعصب برأيك، هو رأيك لكن قل شيئًا مترابطًا على الأقل”. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر تعميمًا بالفترة الماضية، نص فيه على أن الفريق الذي يطلب حكامًا أجانب لمباراته المقبلة في دوري المحترفين عليه أن يُرسل طلبًا قبل موعد المباراة بـ 16 يومًا، مع تحمل النادي الذي تقدم بالطلب تكاليف الطاقم الأجنبي.

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