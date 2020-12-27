دوري محمد بن سلمان.. تعادل القادسية والاتفاق بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة القادسية والاتفاق، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

القادسية والاتفاق:

وبدأت مباراة القادسية والاتفاق المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وتمكن سليمان دوكارا من فض اشتباك التعادل السلبي؛ وهز شباك الفريق القدساوي عند الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بحثًا عن تسجيل التعادل، قبل أن ينجح حسن العمري في هز شباك الاتفاق عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

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