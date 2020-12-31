دوري محمد بن سلمان .. تعليق فهد الهريفي بعد فوز النصر بصعوبة

المواطن - محمد سمعه

أطلق فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق، تعليقه وذلك بعد فوز العالمي بصعوبة مساء اليوم الخميس على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الهريفي قائلًا: “مبروكين، ثلاث نقاط ومستوى وشوط أول رائع وآخر أقل لكن الروح والإصرار هو مؤشر لقادم الأيام، وإن شاء الله تكون انطلاقة لقطف النقاط”.

أحداث مباراة النصر والفيصلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل أصفر العاصمة حيث تمكن النجم المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الأول للأصفر بالدقيقة الخامسة والعشرين.

ونجح بعدها اللاعب سلطان الغنام في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصفر العاصمة بثنائية دون مقابل. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء العالمي مما أعطى الفرصة لفريق الفيصلي لتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جوليو تافاريس بالدقيقة السبعين من ضربة رأسية متقنة. وأهدر المغربي نور الدين أمرابط ركلة جزاء لـ النصر خلال أحداث الشوط الثاني. وبعد ذلك احتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد مايكون مدافع النصر، حيث قال مايكون بأن الكرة جاءت في وجهه بينما أصر الحكم على أن الكرة جاءت في يدهِ، ليُحرز منها جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي. وجاء الرد بعدها بدقيقة، ليُسجل أصفر العاصمة الهدف الثالث عبر اللاعب رائد الغامدي بالدقيقة الـ86 بعدما سدد الكرة من بين قدمي حارس الفيصلي. العالمي يبتعد عن القاع وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

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