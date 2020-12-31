دوري محمد بن سلمان.. رودريغيز خارج قائمة الاتحاد ضد الباطن

المواطن - مروة نبيل

خرج غاري رودريغيز من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الباطن في المباراة التي ستنطلق، بعد قليل.

استبعاد رودريغيز

وكان غاري قد تعرض لإصابة خلال مباراة الاتحاد والرائد، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 17، وأثبتت الفحوصات إصابته في العضلة الخلفية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي قائمة الاتحاد ضد الباطن والتي شهدت خروج رودريغيز من التشكيلة سواء الأساسية أو البدلاء، رغم عودته مؤخرًا من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية.

الاتحاد ضد الباطن

ويحل العميد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، بعد قليل، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتحاد ضد الباطن كالتالي؛ مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، رومارينيو، فهد المولد، عبدالرحمن العبود وألكسندر بريجوفيتش.

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