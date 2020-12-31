دوري محمد بن سلمان .. صالح الشهري يُنقذ الهلال من الخسارة ضد الشباب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والشباب قبل قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب

وكان الشوط الأول من المباراة بين الفريقين شهد هبوطًا في الأداء من جانب الزعيم، مما جعل البرتغالي فابيو مارتينيز يفتتح التسجيل للشباب بالدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول بعدما انفرد بالحارس حبيب الوطيان.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الشباب بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، نجح ياسر الشهراني في إحراز هدف لـ الهلال ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولم ييأس الزعيم، ليتمكن المهاجم صالح الشهري من إحراز هدف التعادل للأزرق بعد ارتداد الكرة من حارس الشباب في الدقيقة السابعة والثمانين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الزعيم 24 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما رصيد الشباب فأصبح 19 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن جماهير الزعيم، كانت هاجمت اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز وذلك بسبب أدائه الذي ظهر عليه في الشوط الأول ضد نادي الشباب.

وكان غوميز أهدر فرصة حقيقية لإحراز الهدف الأول لفريق الهلال بالشوط الأول، كما قالت جماهير الزعيم بأن أداء الفريق لا يسر حيث لا يوجد هجوم أو دفاع أو خط وسط.

وقبل مباراة الزعيم والشباب، كان النصر فاز على الفيصلي بنتيجة 3-2 بالجولة الـ11.

يذكر أن الزعيم كان تُوج بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

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