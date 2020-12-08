دوري محمد بن سلمان.. غوميز الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مستوى مميزًا مع الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يتألق

ويُعد غوميز الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه الشباب صاحب المركز الثاني.

الأكثر صناعة للأهداف

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر صناعة للأهداف، خلف غوميز، حيث يملك 4 لاعبين 3 تمريرات حاسمة حتى الآن.

ونجح 4 لاعبين في صناعة 3 أهداف بعد مرور 7 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ نجم نادي العين، خوانبي أنور، نجم فريق الأهلي، ألكسندر ميتريتا، لاعب أبها، صالح العمري، ومهاجم الشباب، عبدالله الحمدان.

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