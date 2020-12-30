دوري محمد بن سلمان .. مفاجأة سارة لـ النصر قبل مواجهة الفيصلي بالمجمعة

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ النصر لخوض مباراة الفيصلي غدًا الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وما يُشكل مفاجأة سارة للعالمي هو خوضه لمباراة الفيصلي في المجمعة، حيث سبق لأصفر العاصمة الفوز على الفيصلي في 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في لقاء واحد فقط ضد عنابي سدير بالمجمعة، مما يعني أن العالمي قد يفوز غدًا بسبب سجله التاريخي الجيد وهو ما يمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يهزم النصر بالمجمعة في آخر مباراة بينهما:

وكان الفيصلي هزم أصفر العاصمة بنتيجة 3/ 2 ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري المحترفين بالموسم الماضي وهو آخر لقاء أُقيم بين الفريقين في المجمعة.

وتمكن العالمي من إحراز 22 هدفًا في شباك الفيصلي، بينما سجل الفيصلي 11 هدفًا في شباك أصفر العاصمة.

وليد الفراج يُثير قلق عشاق العالمي:

وفي وقت سابق، أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قلق جماهير نادي النصر وذلك قبل مواجهة أصفر العاصمة لفريق الفيصلي غدًا الخميس بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الفراج مغردًا اليوم الأربعاء: “باقي 5 جولات على نهاية الدور الأول من الدوري، إذا لم يتجاوز العالمي رصيد أندية العين وأبها والرائد والباطن، قبل نهاية الدور الأول من الدوري فإن حامل لقب دوري 2019، سيواجه أزمة خطيرة في الترتيب طوال الدور الثاني، ستؤدي إلى ضغط نفسي وفني غير مسبوق، مباراة الفيصلي هي حجر الزاوية”.

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