دوري محمد بن سلمان.. هدافو البطولة على مدار التاريخ

المواطن - مروة نبيل

نجح السوري عمر السومة في هز الشباك خلال مباراة فريقه الأهلي ضد الفتح ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ.

عمر السومة الهداف التاريخي

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائمة هدافي البطولة، مشيدًا بالمهاجم السوري عمر السومة بعدما وصل إلى الهدف رقم 127 في تاريخ المسابقة.

وعلق قائلًا: ” تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يتغير في حضور العقيد عمر السومة أصبح رسميًا الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي .. إليكم الترتيب الجديد بعد صدارة هداف النادي الأهلي”.

ويتصدر السومة القائمة بـ127 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن نجم الهلال والسابق السابق، ناصر الشمراني، ثم نجم النصر السابق والتعاون الحالي، محمد السهلاوي، برصيد 103 أهداف، ثم مختار فلاتة بـ67 هدفًا، ثم مهاجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ64 هدفًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة، يليه التعاون بـ14 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع 13 نقطة بالتساوي مع القادسية، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الباطن بـ11 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الدوري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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