دوري محمد بن سلمان.. 3 فرق تتصدر قائمة الأقوى هجوميًّا

المواطن - مروة نبيل

تتنافس 3 فرق على صدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلًا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 10 جولات على انطلاق المسابقة.

الأكثر تسجيلًا في دوري محمد بن سلمان:

وكشف حساب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا هذا الموسم، والتي يتصدرها الأهلي برصيد 18 هدفًا، بالتساوي مع الاتفاق والفتح.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلًا، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا خلال الـ10 جولات الماضية، بالتساوي مع نظيره الشباب الذي تقدم في الترتيب بعد تسجيله لثلاثية في شباك الباطن.

ترتيب الدوري بعد مرور 10 جولات:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 18 نقطة، يليه الاتفاق بـ17 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، وبفارق نقطة عن التعاون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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