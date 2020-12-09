رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات : سوق الاتصالات السعودية الأكبر في المنطقة

المواطن - واس

أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولين زاو، بجهود المملكة وبمبادراتها المميزة في مختلف المجالات، ومن ضمنها إطلاق منصة جديدة لتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرقمية، منوهاً في هذا السياق بجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وبأن الهيئة تعد إحدى أكثر الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورًا في العالم، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأثنى زاو على النضج التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، واصفًا سوق الاتصالات في المملكة بأنه “الأكبر” في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في الندوة الدولية الافتراضية التي تستضيفها الهيئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU حول “تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي”، والمنعقدة من اليوم الثامن وحتى العاشر من شهر ديسمبر 2020؛ بمشاركة أكثر من (70) متحدثاً من كبار المسؤولين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المهتمة بالتقنيات اللاسلكية الحديثة من (20) دولة حول العالم؛ سعيًا إلى توحيد الجهود والرؤى العالمية في مجال الطيف الترددي، وتفعيل دوره في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.

شارك الخبر