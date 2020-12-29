رئيس التعاون السابق يُقدم مقترحًا بشأن عودة الجماهير

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس نادي التعاون السابق، محمد القاسم، مقترحًا لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات خلال الفترة المقبلة.

رئيس التعاون يُقدم مقترحًا لعودة الجماهير:

وقال محمد القاسم: “أقترح أن يناقش وزير الرياضة ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، فكرة دخول الملاعب لمتابعة المنافسات الرياضية لمن أخذ لقاح كورونا ومنح من تلقى اللقاح شهادة تتيح له ذلك”.

وتابع رئيس نادي التعاون السابق حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وسيكون لذلك عدة فوائد ودعم كبير لحملة التوعية لأخذ اللقاح.. حفظ الله الجميع”.

وتغيب الجماهير عن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ استئناف النشاط الرياضي شهر أغسطس الماضي عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، وترددت أنباء عن احتمالية عودتهم قريبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا:

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد تلقى في وقت سابق، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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