رئيس النصر حول إيقاف مايكون: اسألوا ياسر المسحل !

المواطن - محمد سمعه

رد صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على السؤال الأبرز المتعلق بمن أوقف المدافع البرازيلي مايكون ومنعه من المشاركة ضد نادي الهلال يوم 5 أغسطس الماضي في الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

هل سيتم تدعيم الفريق في الشتوية ومن سيختارهم؟ ومن أوقف "مايكون"؟

شاهد رد رئيس نادي "النصر"#صفوان_السويكت_في_كورة pic.twitter.com/biWLNTqD9a — برنامج كورة (@korarotana) December 9, 2020

رئيس العالمي يرد على سؤال “من أوقف مايكون” ؟

وتحدث السويكت لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “من أوقف مايكون؟، ليس لدي أي إجابة، أعتقد أنكم يجب أن تسألوا ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، لأن اتحاد القدم مسؤول عن الأندية”.

وأضاف السويكت: “عبدالرحمن الحلافي تقدم لي أكثر من 5 مرات باستقالته من منصبه كمشرف على الكرة بالنادي، وفي كل مرة كنت أجعله يتراجع، ولكن بالمرة الأخيرة لم أستطع جعله يتراجع عن الفكرة، وهو لم يقصر على الإطلاق مع الفريق طوال فترة وجوده”.

قلب بغلف يحترق على النصر:

وتابع رئيس العالمي: “الأمير خالد بن فهد لم يتأخر مطلقًا عن الفريق وأيضًا الداعم عبدالعزيز بغلف فقلبه نقي وصافي ويحترق على النصر كثيرًا”.

وواصل السويكت قائلًا: “هناك ملايين أُنفقت على دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس من المعقول أن يشهد هذا الكم من الأخطاء، ومشكلتي هي مع ناقل المباراة، لدرجة أن المدرب روي فيتوريا في مرة طلب من ناقل المباراة عرض بعض اللقطات المؤثرة لصالح الفريق، فقال إن البث انقطع لأسباب فنية”.

وأضاف السويكت: “في النصر لا نؤمن بنظرية المؤامرة ونسير وفق خطة موضوعة، ولكن الأخطاء الصغيرة تؤثر على خطتنا، مثل ما حدث معنا في مباراة الهلال والاتفاق والشباب في الدوري”.

شارك الخبر