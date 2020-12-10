رئيس النصر لـ لجنة الحكام: راجعوا أنفسكم !

المواطن - محمد سمعه

وجه صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، رسالة نارية إلى لجنة الحُكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي أبدى منها غضبه في مباريات العالمي بالفترة الأخيرة.

#السويكت:

لا أعرف من يختار الحكام ، ولاعبي "النصر" اليوم هم الصفوة في "دوري الأمير محمد بن سلمان" ونعم أشعر بالضغط الجماهيري#صفوان_السويكت_في_كورة pic.twitter.com/GN3sxV5q8Q — برنامج كورة (@korarotana) December 9, 2020

وتحدث السويكت لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “إلى لجنة الحكام، راجعوا نفسكم، لا أعرف من يختار الحكام لإدارة مباريات العالمي، ولكن راجعوا أنفسكم، العالمي يتعرض لخسائر بسبب الأخطاء التحكيمية مثل احتساب ركلة جزاء غير صحيحة ضده، أو عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقي، هذه أخطاء تؤثر بلا شك على الفريق”.

السويكت يريد حق فريق النصر كاملًا:

وتابع السويكت: “أنا أريد حق فريقي كاملًا، ولا أريد أن يُظلم النصر بشعرة، وليس كل شيء أخرج لأقوله أمام الإعلام، وأنا مؤمن تمامًا بأن لاعبي العالمي هم الصفوة بالدوري السعودي”.

وأضاف السويكت: ” النصر يُركز داخل الملعب، وإذا لم تحدث أي أمور خارج الملعب، لتؤثر على نتائج الفريق داخل الملعب، أمورنا زين في الفريق”.

رئيس العالمي يثير الجدل حول كيفية عرض اللقطات:

وواصل السويكت قائلًا: “من المسؤول عن عرض لقطات المباراة على حكم التقنية، هل المخرج أم المساعدين، وفي مباراة الاتفاق على سبيل المثال، كان هناك لمسة يد على لاعب الاتفاق قبل ارتكاب الخطأ، الذي جاء منه ركلة جزاء، وعندما سأل الجهاز الفني الحكم، قال الحكم إنه ما شاهدها، طب كيف وهو شاهد اللعبة في الفيديو؟”.

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