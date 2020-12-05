رئيس برشلونة المؤقت يعدد المزايا الاقتصادية في حال بيع ميسي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال الرئيس المؤقت لبرشلونة كارليس توسكيتس: إن النادي سيكون أفضل حالًا من الناحية المالية إذا باع نجمه الارجنتيني، ليونيل ميسي.

تسبب توسكيتس في جدل في وقت سابق من الأسبوع عندما قال: إنه كان سيسمح لقائد برشلونة بالمغادرة بعد أن قدم طلب للانتقال في الصيف الماضي.

وانتقد المدير الفني الهولندي لفريق برشلونة، رونالد كومان، تصريحات توسكيتس، ووصفها بأنها غير مفيدة.

وحاول توسكيتس، الذي صعد إلى منصب الرئيس المؤقت بعد رحيل جوزيب بارتوميو، حل المشكلة، لكن انتهى الأمر بالبالغ من العمر 69 عامًا إلى مضاعفة بيانه الأصلي من خلال طرح الفوائد الاقتصادية التي كان من الممكن أن يجلبها بيع ميسي.

فوائد رحيل ميسي:

وقال توسكيتس: “لم أقل إنني كنت سأبيع ميسي، قلت: إن رحيله من الناحية المالية سيكون مفيدًا للنادي، وسنكون أفضل حالًا؛ لأننا قلنا إن راتبه هو الأعلى في العالم”.

تضرر برشلونة بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث أعلن النادي عن مجموعة قاتمة من الأرقام الاقتصادية في أكتوبر.

وبالإضافة إلى خسارة 88 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية، كشف النادي أن صافي ديونه قد تضاعف إلى 440 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن الفريق الكتالوني مؤخرًا عن توصله إلى اتفاق مع لاعبيه لتنفيذ تخفيضات في الأجور ستوفر ما يصل إلى 109 ملايين جنيه إسترليني.

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