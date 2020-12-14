رئيس جامعة الملك خالد يكرم الفائزين ببرامج مسك ونزاهة

المواطن - حسن عسيري - أبها

كرم رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم، بمقر المدينة الجامعية بأبها، الفائزين من عمادة شؤون الطلاب ضمن برامج مؤسسة مسك الخيرية، إضافة إلى نادي نزاهة التابع للعمادة أيضًا بعد تحقيقه المركز الثاني على مستوى أندية نزاهة بالمملكة للأندية المتميزة.

وتسلم الرئيس خلال لقائه بالفائزين درع الشكر المقدم من قبل مؤسسة مسك الخيرية، وكذلك درع المركز الثاني الذي حققه نادي نزاهة على مستوى جامعات المملكة، مشيدًا بجهود العمادة ومنسوبيها في عدد من المجالات، آملًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاحات المتميزة.

وفيما يتعلق بتفاصيل المنجزات التي حققها المكرمون، حصلت الجامعة على المركز الثالث ضمن برنامج مؤسسة مسك الخيرية “طريق المستقبل للإعداد الوظيفي” وذلك في عدد الطلاب الذين اجتازوه، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني على مستوى أندية نزاهة بالمملكة للأندية المتميزة في اللقاء السنوي الرابع لمنسوبي أندية نزاهة الذي أقيم مؤخرًا في جامعة الملك عبدالعزيز.

يذكر أنه تم خلال اللقاء أيضًا تكريم المشاركين من قبل العمادة في برنامج “مبادرون”، والوحدة الإعلامية بالعمادة نظير جهودها المميزة خلال الفترة الماضية.

شارك الخبر