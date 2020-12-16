رئيس جامعة نجران: ميزانية 2021 تؤكد قدرة المملكة على تجاوز تداعيات كورونا

المواطن - حسن عسيري - نجران

أكد رئيس جامعة نجران أ.د. فلاح بن فرج السبيعي أن ما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – في مضامينها بمناسبة إقرار ميزانية 2021، تؤكد القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية والسياسة المالية النابعة من حنكة القيادة الرشيدة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا لتواصل المملكة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وقال د. السبيعي إن الخطط التي رسمتها الدولة في رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – عززت الإيرادات الاقتصادية للمملكة، وأسهمت في مواصلة تنميتها وإثبات متانة اقتصادها والمضي في مرحلة البناء والتنمية بما ينعكس على توفير الخدمات للمواطن ورفاهيته.

واختتم د. السبيعي حديثه بأننا نحظى في هذه البلاد بقيادة رشيدة سخرت كافة إمكاناتها ومواردها لتأمين سلامة المواطنين في هذه الظروف مع المحافظة على الاستقرار المادي للشعب بما يضمن – بإذن الله – العيش برفاهية ورغد وطمأنينة وأمن وأمان واستقرار.

مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من دعم واهتمام لقطاع التعليم واستثمار الطاقات الشبابية في المساهمة لتحقيق رؤية 2030.

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