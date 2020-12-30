“رابطة المحترفين” تُعلن حصر الحقوق التجارية لـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أقر مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، العمل على حصر الحقوق التجارية بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين وللأندية وتطويرها، مع إعادة صياغة لائحة الحقوق التجارية بما يضمن زيادة المداخيل المالية لمسابقة الدوري والأندية مع استمرار التسويق غير الحصري لحين طرحها بشكل عاجل كمنافسة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي غير العادي الذي عقده مجلس إدارة الرابطة برئاسة عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس الإدارة وبحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة وعبدالله كبوها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، فيما تغيب ممثلو أندية الأهلي والعين والقادسية.

الرابطة تشكر القيادة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي:

وخلال الاجتماع رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وحرص وجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطوير كرة القدم السعودية والأندية على حد سواء.

وتم خلال الاجتماع، تم عرض الفكرة على اللجنة التجارية والمجلس لاعتمادها، إضافة إلى المضي قدمًا في إجراءات طرح منافسة بيع الحقوق التجارية للدوري بشكل حصري بما يحقق أفضل قيمة سوقية، ويضمن معايير المنافسة والشفافية.

أندية دوري محمد بن سلمان مطالبة بأفضل الأفكار لممارسة للتسويق الرياضي:

واتفق المجلس على قيام الأندية بتزويد الرابطة بكافة الشركات المتعثرة المتعاقدة مع الأندية، والتي لم تلتزم بالعقود التي تم إبرامها، إلى جانب ضرورة عقد ورش عمل مع اللجان التجارية ومسؤولي التسويق في الأندية من أجل الوصول إلى أفضل ممارسات التسويق الرياضي التي من شأنها أن تزيد من القيمة التسويقية لـ دوري محمد بن سلمان والأندية، بما يعود بالنفع على كرة القدم السعودية.

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