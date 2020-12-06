رابط استرجاع حساب انستقرام معطل

الكثير من مستخدمي انستقرام يهتمون بالبحث عن رابط استرجاع حساب انستقرام معطل لكي يمكنهم استعادة الحساب الذي تم تعطيله بالخطأ من خلال تطبيق انستقرام باتباع خطوات بسيطة من خلال التطبيق.

رابط استرجاع حساب انستقرام معطل

في بعض الحالات قد يتم تعطيل حساب انستقرام وقد يكون سبب تعطل الحساب هو مخالفة أحد قواعد حقوق النشر الخاصة بالموقع أو نتيجة لتلقي بعض الإبلاغات عن حسابك في انستقرام وقد يكون قد تم تعطيل حسابك على انستقرام بالخطأ وإن تعطل حسابك على إنستقرام فيكون بغمكانك مراسلة الموقع عبر رابط استرجاع حسابات انستقرام المعطلة.

وهي عبارة عن صفحة تم تخصيصها لفحص استرجاع الحسابات التي تم حذفها عن طريق الخطأ ولذلك سوف نوضح لكم عبر هذا المقال على موقع المواطن رابط استرجاع حساب انستقرام معطل بالإضافة إلى خطوات استرجاع الحسابات المعطلة من خلال السطور القادمة.

طريقة استرجاع حساب انستقرام معطل

في حالة تعطل حسابك عن العمل أو كانت قد ظهرت لك رسالة الخطأ عند القيام بتسجيل دخولك إلى انستقرام بغمكانك استرجاع حسابك عبر اتباع بعض الخطوات الهامة وهي كالتالي:

أول شيء يجب عليك أن تفعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك وعندما تظهر لك رسالة الخطأ قم بالنقر على زر Learn more بعدها سوف تظهر لك صفحة أخرى يخبرك فيها انستقرام بأنك مخالف لقواعد النشر.

بعدها قم بالضغط على let us know

بعدها ستظهر لك نافذة بها سؤال هل تعتقد بأن حسابك معطل بالخطأ بعدها قم بالإجابة بكلمة نعم.

بعدها سيظهر لك نموذج لمليء البيانات قم بغدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ثم اضغط على زر إرسال لتقوم بإرسال نموذج البيانات.

بعدها يجب عليك الانتظار لبضع ساعات حتى يرسل لك إنستقرام رسالة على البريد الإلكتروني.

سيطلب منك إنستقرام إرسال صورة شخصية لك وأنت تحمل ورقة مكتوب عليها اسمك واسم حسابك وأي رقم عشوائي ويكون من الأفضل القيام بهذه الخطوة سريعًا.

سيطلب منك إنستقرام بعض الأمور التي يمكنك من خلالها إثبات ملكية الحساب وعليك إرسال ما يطلبه التطبيق سريعًا ولا تتأخر في ذلك.

بعد التحقق من البيانات التي أرسلتها سيتم استعادة حسابك المعطل على انستقرام بكل سهولة.

استرجاع حساب انستقرام معطل بدون هوية

يمكنك القيام باسترجاع حساب انستقرام المعطل من دون الحاجة لإدخال هويتك وذلك عبر الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى صفحة ملئ البيانات ومراسلة الشركة عبر الرابــــــط المخصص لذلك.

المخصص لذلك. ثم قم بإدخال اسم حسابك على انستقرام بدون أي أخطاء ثم ادخل اسم المستخدم الذي يتواجد فوق الاسم في رابط الحساب.

ثم ادخل البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب الخاص بك.

ثم اكتب رقم الهاتف المتعلق بحسابك على انستقرام.

ثم اكتب سبب طلب استعادة تنشيط الحساب الخاص بك.

ثم اضغط على زر إرسال الطلب.

استرجاع حساب انستقرام معطل من خلال الهوية

يمكنك ضمان استرجاع حسابك عبر تقديم الهوية عند استرجاع حساب انستقرام وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى صفحة ملئ البيانات.

بعدها اضغط على زر نعم إن كنت تملك جواز سفر وإن كان ليس لديك جواز سفر اختر بطاقات بديلة لتقديم الطلب.

ثم اكتب اسم حسابك بدون أي أخطاء ثم قم بكتابة اليوزرالذي يتواجد فوق الاسم بالحساب الخاص بك.

بعدها قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بحسابك على انستقرام.

ثم ادخل اسم البلد الصادر منها هويتك الشخصية.

ثم ادخل صورة لهويتك الشخصية أو جواز السفر الخاص بك تكون واضحة.

ثم اضغط على علامة صح ثم اضغط بعدها على زر ارسال.

استرجاع حساب تجاري تم تعطيله على انستقرام

إن كان حسابك المعطل هو حساب تجاري فإن انستقرام سيطلب منك بعض المستندات التي توضح من خلالها ملكيتك للحساب مثل ملف ضرائب أو ترخيص شركة محلية أو فاتورة أو شهادة تأسيس الشركة وغيرها.

ولتقديم الطلب ستتوجه إلى صفحة إرسال طلبات الاسترجاع على انستقرام ثم تقوم بملئ البيانات مثل اسم الحساب الخاص بك ثم كتابة اليوزر الذي يظهر أعلى الاسم في انستقرام ثم تدخل البريد الألكتروني المتعلق بحسابك وبعدها قم بإدخال موقعك الجغرافي وغيرها.

وبعد إدخال جميع البيانات المطلوبة ارفق معها المستندات المطلوبة والتي تم توضيحها فيما سبق ثم اضغط على زر ارسال بعد أن تضع علامة صح في الخانة الظاهرة على الشاشة وبعدها سوف تنتظر حوالي يوم إلى أربع أيام حتى تصل إلى رد من شركة انستقرام بخصوص إمكانية استعادة الحساب الخاص بك.

كيفية حماية حساب انستقرام من التعطل

من الممكن تجنب تعطل حسابك على انستقرام عبر اتباع بعض الأمور الهامة وهي كالتالي:

عدم القيام بنشر صور مخالفة لحقوق النشر مثل الصور الإباحية أو التي تحتوي على مشاهد عنيفة أو مسيئة للأشخاص أو يوجد بها مظاهر للدماء والعنف.

عدم القيام بكتابة تعليقات خادشة للحياء أو مسيئة لبعض الأشخاص.

عدم الاستعانة بالبرامج المشبوهة لمحاولة زيادة المتابعين أو التسجيل عبر انستقرام.

عدم عمل اسبام حتى لا يتعطل حسابك على انستقرام.

يجب استخدام رقم هاتف وبريد الكتروني حقيقي خاص بالحساب.

البعد عن استعمال بريد إلكتروني مؤقت في الحساب الرئيسي ويمكنك استخدام جيميل وياهو وهوتميل.

ماذا يجب عليك أن تفعل غن لم تتمكن من استرجاع الحساب

إن قمت بجميع الأمور السابق ذكرها ولن تتمكن من استرجاع حسابك مرة اخرى على انستقرام بإمكانك التواصل بشكل مباشر مع الدعم الفني للموقع للتعرف على سبب تعطل الحساب الخاص بك من خلال وسائل متعددة أما من خلال مركز المساعدة أو عبر مركز الحماية والخصوصية أو على صفحة انستقرام الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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