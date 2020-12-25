رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد

المواطن - الرياض

تواصل هيئة تقويم التعليم والتدريب تلقي طلبات المعلمين الراغبين في دخول اختبار الرخصة المهنية تمهيدًا لبدء الاختبارات وفق الجدولة الزمنية التي أعلنتها الهيئة.

ويستمر التقديم لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام، حيث يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27 / 12 / 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28 / 12 / 2020م إلى 7 / 1 / 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28 / 12 / 2020م إلى 28 / 2 / 2021م.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية (اختبار التخصص) خلال المدة من 23 وحتى 30 يناير 2021، بينما تكون الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية (الاختبار التربوي العام) خلال المدة من 20 وحتى 26 مارس 2021.

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وقالت الهيئة إن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30/5/2021م، حيث تصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجميع أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلًا دون الجامعي.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويشترط للحصول على الرخصة المهنية لمن سبق له اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات “العام و التخصصي” كلٌ على حدة؛ أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين وعلى أن يكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية، علمًا أن إصدار رخصة معلم ممارس يتطلب الحصول على درجة 50 إلى 69 في كلا الاختبارين بخبرة تعليمية أقل من خمس سنوات، ورخصة معلم متقدم يتطلب الحصول على درجة 70 إلى 79 في كلا الاختبارين وبخبرة تعليمية تعادل خمس سنوات فأكثر.

أما رخصة معلم خبير فيتطلب الحصول على درجة 80 فأعلى في كلا الاختبارين “العام و التخصصي” وبخبرة تعليمية تعادل عشر سنوات أو أكثر من شاغلي الوظائف التعليمية على رأس العمل، وستصدر الهيئة رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختباري كفايات “العام و التخصصي” من المرشحين الجدد للتوظيف، أما الذين لم يحققوا الدرجة المطلوبة في اختباري كفايات “العام و التخصصي – كل على حدة”، أو اختبر أحدهما فقط؛ فيجب عليه دخول اختبارات الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة وفق الشروط والضوابط.

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