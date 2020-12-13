رابط وزارة الدفاع للتقديم على التجنيد في القوات المسلحة

المواطن - السعودية

بدأت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة في وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد في فتح بوابة القبول والتجنيد للرجال للفترة الأولى لعام 1442هـ.

موعد التقديم في وزارة الدفاع

وقالت الوزارة إن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 /4/ 1442هـ، وأضافت الدفاع أنه على الراغبين في التقديم الاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول، عبر زيارة بوابة القبول الموحد من هنـا.

شروط التجنيد في القوات المسلحة للرجال

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

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