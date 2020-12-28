راتب أليجري الضخم يمنعه من تدريب باريس سان جيرمان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، كان هو الخيار الأول في باريس سان جيرمان لتولي منصب المدير الفني، لكن النادي الفرنسي لم يستطع تلبية متطلبات راتبه الضخم.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يقترب باريس سان جيرمان من تعيين مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا له، بعد أن وقع الأرجنتيني عقده مع العمالقة الفرنسيين.

راتب أليجري الضخم:

وستكون عودة بوكيتينو للنادي بعد أن أمضى موسمين هناك كلاعب، لكنه لم يكن الهدف الأول للنادي، حسب صحيفة لو باريزيان.

ويشير التقرير إلى أن أليجري، الذي ارتبط منذ فترة طويلة بتدريب باريس سان جيرمان منذ رحيله عن يوفنتوس في 2019، كان على رأس قائمة بدائل المدير الرياضي ليوناردو، لكن طلبات الإيطالي البالغة 10.8 مليون جنيه إسترليني سنويًّا تسببت في عدم التفاوض معه.

وتم الكشف عن إقالة توخيل مساء الأربعاء الماضي، بعد ساعات فقط من الإشراف على فوز باريس سان جيرمان 4/ 0 على ستراسبورج.

ووفقًا لشبكة سكاي ألمانيا، أقال المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان ليوناردو المدرب البالغ من العمر 47 عامًا بعد فوزه الكبير على ملعب بارك دي برينس، والذي جاء بعد أربعة أشهر من قيادة توخيل للفريق الباريسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أليجري بلا نادٍ منذ رحيله عن يوفنتوس في 2019، وحقق معه خمسة ألقاب في الدوري.

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