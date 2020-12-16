رد فعل مدرب الشباب بعد توديع كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا، المدير الفني لنادي الشباب، عن حزنه وذلك بعد توديع بطولة كأس الملك اليوم الأربعاء، بعد الخسارة من نادي القادسية بهدف دون رد في مباراة دور الـ16 بين الفريقين.

وتحدث كايشينا للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “كنت أتوقع سيناريو المباراة، وأعرف تمامًا نقاط القوة والضعف في فريق القادسية، وقوتهم في الكرات الثابتة، ولكن الحظ كان معهم في ركلة الجزاء فقط”.

وتابع كايشينا: “لعبنا بـ5 لاعبين شباب، صعدوا للفريق الكروي الأول وهذا شيء مُبشر، ويجب أن نُغلق صفحة كأس الملك، ونُفكر في مواجهة نادي الاتحاد في نصف نهائي البطولة العربية”.

وأضاف كايشينا: “الليث حضر للمباراة بـ18 لاعبًا وهناك 11 لاعبًا آخرين مصابين، ولكن يجب أن نستعد لما هو مقبل ونُركز على تصحيح الأخطاء”.

أحداث مباراة الشباب والقادسية:

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ بينهما، حيث لم يُشكل أي من الفريقين خطورة على الفريق الآخر، لينتهي النصف الأول بينهما من المباراة بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، قاتل فريق القادسية وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون فائدة في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد معاناة، تمكن فريق القادسية من إحراز هدف الفوز عبر اللاعب حسن العمري من ركلة جزاء بالدقيقة الـ88.

ولم ينجح فريق الشباب في إحراز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بعبور القادسية لدور ربع النهائي، ومواجهة نادي التعاون المتأهل اليوم على حساب فريق ضمك بنتيجة 2/ 1.

النصر يُواجه الرائد لمصالحة جماهيره:

وستنطلق بعد قليل مباراة النصر ضد نادي الرائد في إطار ثمن نهائي كأس الملك، حيث يسعى العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، بعد أن تلقى 6 هزائم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

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