رد يحسم الجدل حول صحة هدف مايكون في الفيصلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سجل المدافع البرازيلي مايكون لاعب نادي النصر، هدفًا عالميًا في شباك الفيصلي وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان لاعب النصر سجل الهدف بضربة رأسية عالمية بالدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول بعد أن جاءت له من ركلة ثابتة، لكن الحكم فيصل البلوي ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وقال المحلل التحكيمي محمد ريشة أن الهدف الذي أحرزه المدافع البرازيلي للنصر صحيحًا مضيفًا إلى أن مدافع النصر لم يكن في موقف تسلل كما وقف على خط واحد مع مدافع الفيصلي، وكان ينبغي على الحكم احتساب الهدف بعدما تم إيضاح أن المدافع مايكون ومدافع الفيصلي على خط واحد.

يذكر أن الفيصلي تعرض للخسارة من النصر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت في المجمعة مساء اليوم الخميس.

أحداث مباراة النصر والفيصلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل أصفر العاصمة حيث تمكن النجم المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الأول للأصفر بالدقيقة الخامسة والعشرين.

ونجح بعدها اللاعب سلطان الغنام في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصفر العاصمة بثنائية دون مقابل. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء العالمي مما أعطى الفرصة لفريق الفيصلي لتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جوليو تافاريس بالدقيقة السبعين من ضربة رأسية متقنة. وأهدر المغربي نور الدين أمرابط ركلة جزاء لـ النصر خلال أحداث الشوط الثاني. ركلة جزاء مثيرة للجدل تُحتسب ضد مايكون وبعد ذلك احتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد مايكون مدافع النصر، حيث قال مايكون بأن الكرة جاءت في وجهه بينما أصر الحكم على أن الكرة جاءت في يدهِ، ليُحرز منها جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي. وجاء الرد بعدها بدقيقة، ليُسجل أصفر العاصمة الهدف الثالث عبر اللاعب رائد الغامدي بالدقيقة الـ86 بعدما سدد الكرة من بين قدمي حارس الفيصلي. وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

شارك الخبر