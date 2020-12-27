رسائل المريسل النارية حول حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل رسائل نارية حول الحكم محمد الهويش حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان للمحترفين الذي كان بين الهلال والاتحاد أمس السبت ضمن مباريات الجولة العاشرة.

المريسل يكشف طلباته لرئيس اتحاد القدم وأمينه

وغرد المريسل قائلًا اليوم الأحد: ” الأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد.. نسجل تراجعًا كبيرًا في مستوى التحكيم وغرفة الفار بسبب الحكم المحلي للأسف الشديد.. وفي مباراة الهلال والاتحاد حدثت أخطاء كبيرة من غرفة الفار يجب أن نقف أمامها طويلًا”.

وتابع المريسل: “الحكم محمد الهويش حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان احتسب ضربة جزاء صحيحة للاتحاد في الدقيقة 11 لكن حكم الفار أحمد الرميخاني استدعاه وأعتقد أنه أخطأ في عرض اللقطات التي عرضت على الحكم مما جعله يتراجع عن قراره، وكان من المفترض أن يعرض عليه اللقطة الخلفية التي يتضح فيها قيام حارس الهلال برفع فخذه لإعاقة المهاجم، الغريب في الأمر.. أن حكم الفار كان سيعرض اللقطة الخلفية أثناء عرض اللقطات على الحكم، لكن لا أعرف لماذا تراجع عنها؟!! ربما كان يعتقد أنها لقطة هامشية رغم أنني أعتقد أنها أهم لقطة كان ممكن يتخذ فيها الحكم قرارًا صحيحًا”.

حكم الفار يُورط حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

وواصل المريسل قائلًا: ” والأعجب أنه بعد انتهاء الحكم محمد الهويش من مشاهدة اللقطات قام المخرج بعرض اللقطة الخلفية؛ مما يعني أنها كانت متوفرة لدى حكم الفار لكنه لم يعرضها، وفي الدقيقة 62 كان هناك ضربة جزاء لصالح مهاجم الاتحاد ضد مدافع الهلال محمد جحفلي وهي حصلت كثيرًا هذا الموسم وتم احتسابها ورغم ذلك لم يتم استدعاء حكم كلاسيكو دوري محمد بن سلمان لمشاهدتها، أستاذ ياسر.. شاهدت حديثًا سابقًا لك مع رؤساء الأندية وكنت تتحدث مع الأستاذ أنمار الحائلي وتقول (مهاجمينك يضيعون 20 هجمة وتقول الحكم ظلمنا عشانه أخطأ في قرار).

وتابع المريسل: “أستاذ ياسر عفوًا.. أنت ليس من شأنك إذا الفريق أضاع أو لم يضيع، أنت عليك من إصلاح ما لديك من أخطاء في لجنة الحكام”.

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