رسالة عتاب من فهد الهريفي لـ لاعبي الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه فهد الهريفي، لاعب النصر الأسبق، رسالة نارية إلى بعض لاعبي الهلال الذين يُماطلون حول تجديد عقودهم مع أزرق العاصمة.

وغرد الهريفي قائلًا: “أغلب المباريات الماضية، لم يقدم الكثير من نجوم الأزرق مستواهم لأن الفوز يُخفي العيوب، وتخيلوا بعض لاعبيه المهمين يُطالبون بزيادة في العقود وهم طول هذه الفترة ليس لهم وجود أو تأثير، إنها المجموعة والفوز يُغطي العيوب، أقول لهم جدد وأحمد ربك، لو أنت في ناد ثاني ما كنت لبست شعار المنتخب والوطن”.

صورة من الفرج يُلمح بها لاقترابه من التجديد لـ الهلال:

وفي وقت سابق، ألمح اللاعب الدولي سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، لاقترابه من تجديد عقده مع أزرق العاصمة، وذلك بعد أن نشر صورة عبر Story حسابه في موقع “الإنستجرام”.

ونشر الفرج صورة له بعد تجديد عقد زميله في الفريق عبدالله عطيف، حيث جاءت الصورة وهي محمولة بتعبير شخص ينتظر شيء بعين مُركزة وثاقبة.

المفاوضات تسير بشكل جيد مع الفرج:

وكان فهد بن نافل رئيس الأزرق أكد في تصريح تلفزيوني بعد مباراة النصر في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الماضي أن المفاوضات مع الفرج تسير بشكل جيد، بينما قال نجم الأزرق: إنه لم يُجدد عقده بصورة رسمية حتى الآن.

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