رسميًا .. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم بـ 2020

المواطن - محمد سمعه

تُوج المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني بجائزة The Best كأفضل لاعب في العالم عن عام 2020، في حفل الفيفا الافتراضي الذي أُقيم مساء اليوم الخميس.

وجاء تتويج اللاعب البولندي بالجائزة بعد فوزه بـ 5 بطولات مع بايرن ميونخ في موسم 2019/2020 حيث تُوج بـ دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني.

ليفاندوفسكي هداف الدوري والكأس في ألمانيا

وكان اللاعب البولندي تُوج كهداف للدوري الألماني بموسم 2019/2020 برصيد 34 هدفًا، وتُوج أيضًا هدافًا للقب كأس ألمانيا برصيد سبعة أهداف.

ونال ليفاندوفسكي الجائزة بعد تفوقه في التصويت على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

نوير أفضل حارس في 2020

جدير بالذكر أن الحارس الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا تُوج بجائزة أفضل حارس بالعالم عن عام 2020 وهي الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونال نوير الجائزة بعد تفوقه في التصويت على الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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