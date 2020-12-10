رسميًّا .. حسم مصير عبدالفتاح عسيري حول المشاركة ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، مصير اللاعب عبدالفتاح عسيري رسميًّا حول المشاركة ضد الأهلي بعد غدٍ السبت بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالفتاح عسيري ومختار علي يعودان:

وشهدت تدريبات النصر، أمس الأربعاء عودة عبدالفتاح عسيري ومختار علي بعد تعافيهما من الإصابة، لتتأكد مشاركة الثنائي ضد الأهلي.

يذكر أن نادي النصر يحتل حاليًّا المركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعادل مع نادي الاتفاق يوم الاثنين الماضي.

ماذا طلب رئيس الأهلي من لاعبيه ؟

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، مع لاعبي الفريق الكروي الأول أمس الأربعاء، وذلك قبل مواجهة نادي النصر يوم السبت المقبل بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر” أن مؤمنة طالب لاعبي الراقي بأن يقاتلوا وذلك من أجل الفوز على النصر من أجل تحسين النتائج بعد الخسارة من ضمك يوم السبت الماضي بنتيجة 4/ 3 بالجولة السابعة.

وجاءت أمنية رئيس الأهلي، بمثابة تهديد لنادي النصر، حيث إن خسارة العالمي المقبلة من الراقي ستُضعف آماله بنسبة كبيرة في المنافسة على لقب الدوري بالموسم الحالي.

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