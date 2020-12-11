رسميًّا .. عبدالله عطيف باقٍ في الهلال حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن تجديد تعاقده مع اللاعب عبدالله عطيف، لاعب وسط الفريق الكروي الأول، حتى عام 2023.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال أن إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، اتفقت على تجديد عقد عبدالله عطيف حتى عام 2023 ولمدة سنتين.

وتمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

الهلال يسعى للتجديد لـ الفرج والشهراني بعد عبدالله عطيف:

وبعد التجديد لـ عطيف، تسعى إدارة الهلال للتجديد للاعبين سلمان الفرج وياسر الشهراني حيث قالت صحيفة “الرياضية” أن المفاوضات مع الدوليين سلمان الفرج، وياسر الشهراني، لم تُحسم بعد، حيث تتفاوض الإدارة في الفترة الجارية مع وكيليهما لتمديد عقديهما لمدة ثلاثة أعوام، ولم تتوصَّل حتى الآن إلى اتفاق معهما بشأن المقابل المالي.

واختتم المصدر تصريحاته لـ الصحيفة قائلًا: “ومن المنتظر أن ترفع الإدارة الزرقاء عرضيها لحسم الملفَّين المهمَّين قبل دخول اللاعبَين الفترة الحرة في يناير المقبل، التي تسمح لهما بالتفاوض مع أندية أخرى”.

الهلال في صدارة الدوري:

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه، وذلك بعد مرور 7 جولات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الأحد المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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