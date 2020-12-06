رقمان غريبان لـ لامبارد بعد اقتناص تشيلسي لـ صدارة البريميرليج

المواطن - محمد سمعه

حقق المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي رقمين غريبين، وذلك بعد فوز البلوز على حساب نادي ليدز يونايتد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وكان البلوز نجح أمس السبت في الفوز على فريق ليدز يونايتد بثلاثية مقابل هدف، وذلك بالجولة الحادية عشرة، ليخطف الفريق اللندني صدارة الدوري الإنجليزي بالفترة الحالية.

رقمان جديدان لـ لامبارد مع تشيلسي

وذكر الحساب الرسمي لـ شبكة Opta عبر “تويتر” أن لامبارد أصبح أول مدرب إنجليزي منذ عام 2016 يُنهي 11 جولة وهو في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث حقق مواطنه مايك فيلان هذا الأمر في أغسطس 2016 حينما كان مدربًا لنادي هال سيتي الإنجليزي.

أما الرقم الثاني فهو أن لامبارد أصبح أول مدرب إنجليزي في تاريخ البلوز يقود النادي اللندني لـ صدارة جدول الترتيب منذ المدرب الإنجليزي بوبي كامبل الذي قاد البلوز للصدارة في نوفمبر من عام 1989.

صدارة تشيلسي في خطر بسبب مباراتي توتنهام وليفربول

يذكر أن توتنهام وليفربول سوف يتنافسان اليوم على استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، حيث سيتقابل فريق توتنهام مع آرسنال في ديربي شمال لندن، بينما يواجه ليفربول فريق وولفرهامبتون.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، أما فريق ليفربول فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 21 نقطة أيضًا.

وكان فرانك لامبارد تولى تدريب البلوز خلفًا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في مطلع موسم 2019/2020 الماضي.

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