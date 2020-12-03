رقم سلبي يُلاحق النصر في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة جديدة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحقق رقمًا سلبيًا في البطولة.

النصر يُعاني

وتُعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد أبها اليوم هي الخامسة التي يتعرض لها العالمي خلال أول 6 جولات في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعاني العالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث فاز في مباراة وخسر 5 لقاءات، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

أبها يُزيد معاناة العالمي

ولعب أبها ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين مقابل هدف.

وتقدم العالمي أولًا عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 19، قبل أن يسجل كارلوس ستراندبيرج ثنائية خلال أحداث الشوط الثاني، ليمنح أبها ثلاث نقاط غالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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