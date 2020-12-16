رقم مميز لـ أيمن يحيى في آخر 5 مباريات له مع النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب أيمن يحيى نجم النصر، أداءً مميزًا مع العالمي خلال الشوط الأول ضد نادي الرائد بدور الـ16 لبطولة كأس الملك، حيث سجل هدف التقدم للعالمي.

وفي آخر 5 مباريات لـ أيمن يحيى مع العالمي نجح في إحراز 4 أهداف وصنع هدفًا، مما يدل على تطور أداء اللاعب هجوميًّا مع أصفر العاصمة.

اشتباك بين حمدالله والغنام بلقاء النصر والرائد:

وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا، لقطة اشتباك بالأيدي بين المغربي عبدالرزاق حمدالله واللاعب سلطان الغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد المقامة حاليًّا في دور الـ16 لبطولة كأس الملك.

وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما.

لقطة مؤسفة بين نجمي العالمي

وعلق الناقد الرياضي محمد البكيري على اللقطة قائلًا: “بصراحة لقطة مؤسفة، ولا تليق من نجم كبير مع نجم شاب، وفي نادٍ كبير”. بينما قال أحمد الوادعي المحلل التحكيمي لـ صحيفة “الجزيرة” : “كان يجب طرد حمدالله بعد سلوكه المشين، الذي مارسه مع سلطان الغنام، وأيضًا البطاقة الصفراء للغنام بسبب السلوك غير الرياضي، حكم الفيديو كان الواجب عليه إبلاغ الحكم بتلك المخالفة. جدير بالذكر أن الشوط الأول بين فريقي النصر والرائد، انتهى بتقدم أصفر العاصمة بهدف دون رد سجله اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة الـ22 بعدما تم احتساب الهدف بعد موافقة تقنية الفيديو وإثبات عدم وجود أيمن يحيى في موقف تسلل.

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