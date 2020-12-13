روسيا حاولت اغتيال نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

زعمت مصادر ألمانية أن روسيا حاولت اغتيال زعيم المعارضة ألكسندر نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك للمرة الثانية، بعد أن نجا من الهجوم الأول.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، حاولت روسيا إعطاء جرعة أخرى من الغاز القاتل نوفيتشوك لأشرس منتقدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عندما كان في غيبوبة بعد هجوم في صربيا.

محاولة الاغتيال الثانية:

وأصيب نافالني، 44 عامًا، بالمرض أثناء وجوده على متن طائرة متجهة إلى موسكو في 20 أغسطس، ووجد مختبر عسكري ألماني في وقت لاحق أدلة على عائلة نوفيتشوك المحظورة في نظامه.

ويقال: إن غاز الأعصاب القاتل قد استخدم مرة أخرى على أمل أن يموت نافالني قبل وصوله إلى برلين لتلقي العلاج الطبي بعد أن ضغط الكرملين من جميع أنحاء العالم للسماح له بالسفر.

ويُعتقد أن أولئك الذين سمموا نافالني تمكنوا من الوصول إلى غرفة الفندق التي كان يقيم فيها أثناء وجوده في تومسك، صربيا، قبل أن يسافر إلى موسكو.

في الفترة ما بين إقلاعه من الطائرة ونقله إلى برلين لتلقي العلاج في 22 أغسطس، تزعم المصادر أنه أُعطي جرعة أخرى بينما كان في غيبوبة.

وتزيد الجرعتان من فرص الوفاة، لكن أليستر هاي، أستاذ علم السموم البيئية في جامعة ليدز، قال: إن حقن الأتروبين ربما يكون قد أوقفت السم.

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