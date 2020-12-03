زبير بيه ينتقد مهاجمي الاتحاد ويؤكد: محمد نور أفضل منهم

المواطن - محمد سمعه

هاجم زبير بيه، نجم الكرة التونسية السابق والمحلل لـ قنوات “أبو ظبي” الرياضية الإماراتية، مهاجمي نادي الاتحاد الذين شاركوا في مباراة الشباب أمس الأربعاء في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

وتحدث زبير بيه من خلال قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: “خط هجوم العميد سيئ للغاية، هارون كمارا وألكسندر بريجوفيتش لا يليقان بنادي مثل العميد، ضع محمد نور ووراه ثنائي ارتكاز وسيكون أفضل من اللاعبين الحاليين”.

يذكر أن العميد تعادل مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

نتيجة مباراة الشباب والاتحاد الأولى:

وكان الشوط الأول بين الفريقين شهد تقدم العميد بالهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب غاري رودريغيز.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتفوق الاتحاد بهدف. وفي الشوط الثاني، عاد اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا وسجل هدف التعادل لـ الشباب بالدقيقة الـ50 بعد تمريرة جيدة من اللاعب عبدالله الحمدان. وواصل الليث ضغطه بكل قوة ليتمكن من إحراز الهدف الثاني عبر المدافع التشيلي إيغور في الدقيقة الـ79. لكن تقدم الشباب لم يدم طويلًا، لينجح العميد في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب غاري رودريغيز بالدقيقة الـ83. موعد مباراة العودة بين الفريقين: وستنقل قناة أبو ظبي الرياضية، مباراة العودة بين الاتحاد والشباب في نصف نهائي البطولة العربية يوم 4 يناير المقبل.

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