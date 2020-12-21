زوج سجل بيتاً باسم زوجته هل يحق لأولاده طلب ميراث البيت بعد وفاته؟

المواطن - الرياض

بيـَّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، حكم مطالبة الأولاد أمهم بميراث والدهم المتوفى من بيت اشتراه وسجله باسمها منذ 6 سنوات.

#برنامج_فتاوى | رجل اشترى بيت وسجله باسم زوجته وبعد ست سنوات توفاه الله، هل يحق للأولاد مطالبة أمهم بميراث والدهم من البيت؟. معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/Jcfy88yZ3z — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 20, 2020

وقال الشيخ المطلق في لقاء له مع برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”؛ بأنه يجوز في حالة إذا كان تسجيل البيت باسم الزوجة حماية له من الدائنين.

وأضاف بأن مطالبة الأولاد بميراث أبيهم من البيت لا تجوز، وذلك في حالة إذا أعطى الرجل زوجته بيتًا كهدية أو هبة، فلا يحق لغيرها الانتفاع به.

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