زيادة الكافيين يرفع ضربات قلب الأطفال ويمهد للتوتر والقلق

المواطن - محمد داوود - جدة

حذر استشاري الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، من كمية الكافيين التي تدخل في أجساد الأطفال نتيجة تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بكثرة، موضحًا أن ذلك يؤثر على نمط النوم، كما يعمل على التقليل من الشعور بالنعاس والإرهاق، مما يحفز الجسم على تناول المزيد من الكافيين خلال اليوم لتعويض ساعات النوم القليلة خلال الليل.

يربك ضربات القلب:

وقال الشريف في تصريحات لـ”المواطن“: إن للكافيين تأثيراً سلبياً غير مباشر يتمثل في أن المضاف منه إلى المشروبات التي تحتوي على كمية من السكريات قد يزيد استهلاك الأطعمة السكرية الأخرى حتى لو لم تكن تحتوي على مادة الكافيين، إذ إن الإفراط في استهلاكه بمعدل أعلى من أربعمائة مليغرام في اليوم بالنسبة للمراهقين ونحو مائة مليغرام في اليوم بالنسبة للأطفال يزيد المخاطر الصحية، مثل عدم انتظام ضربات القلب والانفعال والتوتر والقلق وارتفاع ضغط الدم، لذا فأنه يجب الحد من تناول المشروبات التي تحتوي عليه.

آثار سلبية للقهوة:

ولفت الدكتور نصر الدين إلى أن أحد الأبحاث الطبية تطرقت – مثلًا- إلى الآثار السلبية للقهوة على القلب والأوعية الدموية والعصبية، تسبب القلق والأرق لدى الأطفال الذين يستهلكون الكافيين بشكل يومي، حيث أوضح الخبراء أنه ليس هناك بالضرورة إجابة عن العمر المناسب لشرب القهوة، لأن بها الكافيين الذي يمكن أن يجعله مادة تعود، ومن المرجح أن يتفق معظم الناس على أن التعود ليس مثاليًا وخاصة في مرحلة الطفولة، ومع ذلك يمكن أن يحدث هذا إذا استهلكت القهوة بشكل مفرط، بغض النظر عن العمر.

تحذير الأكاديمية الأمريكية:

ونوه الدكتور الشريف إلى أن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال قد حذرت من أضرار الكافيين، لاسيما السن ما بين الأطفال والمراهقين، إذ يمكن أن تتسبب في زيادة عدد ضربات دقات القلب والقلق والإفراط في النشاط لدى الأطفال والبالغين على حد سواء والتأثير على نومهم، كما كشفت دراسة أميركية أن واحدًا من بين كل ثلاثة أطفال يتناولون كميات مبالغ فيها من الكافيين الضار لصحتهم عبر استهلاكهم للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة.

شارك الخبر