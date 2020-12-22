سالم الدوسري يدخل عالم الإبل وابن حثلين يُهديه ناقتين

المواطن - مروة نبيل

زار نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الثلاثاء، وأعلن رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، عن تقديم ناقتين هدية له.

سالم الدوسري يدخل عالم الإبل:

وعلق سالم الدوسري على زيارته مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قائلًا: “شرف لي التواجد في هذا المكان، الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز، وأشكر جميع المنسوبين وجميع القائمين على هذا المهرجان”.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادته بدخول النجم الهلالي إلى عالم الإبل، ورحب به، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وقال فهد بن حثلين: “بعد دخول اللاعب الدولي ونجم فريق الهلال سالم الدوسري إلى عالم الإبل بحسب إعلانه في مجلس الصياهد وإبرامه صفقة اليوم على 4 متون في لون الوضح.. أرحب بكابتن منتخبنا؛ وأقدم له هدية ناقتين لقحات على فحول المنقية”.

إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة:

وأعلن فهد بن حثلين، قبل قليل، أنه امتثالًا للتوجيه السامي، ونظرًا لظروف جائحة كورونا، لن يتم إكمال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الخامسة حتى موعده المحدد سابقًا.

وأوضح ابن حثلين أنه تم تقديم موعد انتهاء مهرجان الإبل وإلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة والاكتفاء بأشواط الفردي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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