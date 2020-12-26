سامسونج تخطط لإطلاق أرخص هاتف 5G في 2021

المواطن - متابعة

تخطط شركة سامسونج لتغيير سوق أندرويد بشكل كبير في 2021، حيث تشير الشائعات إلى أن عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية ستطلق هاتفًا رخيصًا للغاية يعمل على شبكات 5G.

وتقول التسريبات: إن سامسونج لديها خطط لإطلاق العديد من الهواتف العاملة على شبكات 5G في عام 2021، وستبدأ هذه الموجة الجديدة من أجهزة أندرويد بإطلاق هاتف Galaxy S21 كما يُقال إن الشركة تعمل على تصنيع هاتف 5G بتكلفة أقل من 250 دولارًا.

وكما ذكر موقع SamMobile تهدف سامسونج إلى جعل هواتف 5G أرخص ومتوفرة على نحو أكبر في العام القادم.

وهذا العام أصدرت سامسونج بالفعل هواتف Galaxy A51 5G، Galaxy A71 5G، Galaxy A42 5G، وأرخصها هو Galaxy A42 5G الذي يبلغ سعره نحو 435 دولارًا، لكن يقال: إن الشركة تخطط لخفض سعر هواتف 5G بشكل أكبر مع إصدارات Galaxy A32 5G وGalaxy A22 5G.

ويشاع أن Galaxy A22 5G سيستخدم معالج MediaTek Dimensity 700 وأن سامسونج لديها ما لا يقل عن 8 هواتف من طراز Galaxy A من المقرر إطلاقها في العام المقبل.

كما تشير التقارير إلى أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي بسعر أقل من 1000 دولار، وفي حال نجحت الشركة في ذلك، فقد يؤدي إلى زيادة الاهتمام في هذا النوع الهواتف الذكية التي كانت حكرًا حتى الآن على الأشخاص القادرين على دفع أكثر من 1000 دولار، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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