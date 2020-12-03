سانتوس قد يشكو بنفيكا بسبب صفقة النصر المرتقبة!

المواطن - مروة نبيل

تعتزم إدارة نادي سانتوس البرازيلي تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد بنفيكا البرتغالي، بسبب دخوله في محادثات مع لاعبه لوكاس فيريسيمو دون الحصول على موافقته.

سانتوس قد يشكو بنفيكا

وأشارت صحيفة desporto البرازيلية، إلى أن نادي بنفيكا أجرى محادثات مع المدافع لوكاس فيريسيمو قبل أن تتخذ إدارة سانتوس قرارها النهائي فيما يخص العروض التي قدمت للاعب.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة نادي سانتوس، كانت قد أعطت نادي النصر الموافقة المبدئية من أجل الحصول على خدمات فيريسيمو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قدم عرضاً ضخمًا يسدد على دفعتين.

وأضافت: “لكن دخول بنفيكا في خط المفاوضات جعل إدارة سانتوس غاضبة، حيث أبدى اللاعب رغبته بالانتقال إلى بنفيكا واللعب في أوروبا، كما هدد إدارة النادي بعدم المشاركة في مباريات الفريق في حال تم رفض عرض النادي البرتغالي”.

النصر يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتسعى الإدارة برئاسة صفوان السويكت لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، أملًا في تحسين الأوضاع.

وقدمت الإدارة النصراوية عرضًا كبيرًا للنادي البرازيلي من أجل إتمام الصفقة سريعًا، ما جعل الإدارة تُفضله على عرض بنفيكا الذي يرغب في ضم فيريسيمو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخسر النصر 4 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان آخرها ضد الهلال في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط، كما خسر أمام الزعيم أيضًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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