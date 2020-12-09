سبب إغلاق أكبر أسواق عزيزية مكة

المواطن - مكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة أحد أشهر الأسواق التجارية بحي العزيزية، والذي يضم نحو 200 محل لمختلف الأنشطة التجارية. وقامت الفرق الميدانية بوضع صبات على كافة مداخل السوق، وملصقات على كافة أبواب المحلات حملت عبارة “مغلق لمخالفة أنظمة وتعليمات الأمانة”.

وصرح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، رعد الشريف، بأنه تم الوقوف على السوق من قبل لجنة من أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني للتأكد من الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة حرصًا على سلامة المتسوقين، وتبين وجود العديد من الملاحظات التي تستوجب إنهاءها لضمان سلامة مرتادي السوق، بحسب تصريحاته إلى صحيفة “عكاظ”.

ولفت إلى أنه ستتم إعادة افتتاح السوق متى ما طبقت الاشتراطات البلدية والصحية.

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