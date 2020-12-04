سبب ترقب جمهور النصر لـ مباراة ضمك والأهلي

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي النصر، مباراة ضمك والأهلي التي تنطلق غدًا السبت في افتتاحية الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة، يحتل نادي النصر المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات، بينما يتواجد ضمك بالمركز الـ16 والأخير برصيد نقطة واحدة.

أكثر من سيناريو لـ مباراة ضمك والأهلي:

وإذا فاز ضمك على الأهلي غدًا فسوف يصعد للمركز الخامس عشر، ويهبط النصر للمركز السادس عشر والأخير، وهو الأمر الذي يُقلق جماهير أصفر العاصمة قبل مباراة الاتفاق يوم الاثنين المقبل في الدوري.

أما في حال فوز الأهلي على ضمك، فسوف تبقى حظوظ النصر في عدم الهبوط للمركز السادس عشر قائمة، حيث سيبتعد عن المركز الخامس عشر وربما يصعد للرابع عشر أو الثالث عشر في حال فاز على نادي الاتفاق.

وستنطلق مباراة ضمك والأهلي في تمام الثالثة والنصف من عصر الغد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ المحالة.

ترتيب فريقي الأهلي وضمك:

وقبل المباراة يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز السادس عشر.

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