ستراندبيرج يُسجل ثنائية في شباك النصر

المواطن - مروة نبيل

تمكن كارلوس ستراندبيرج من هز شباك النصر مرتين سريعًا، ليمنح فريقه التقدم بثنائية مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

د55’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يسجل هدف التعادل عن طريق كارلوس ستراندبيرج .#أبها_النصر pic.twitter.com/YVfG67Cf1d — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 3, 2020

ستراندبيرج يهز شباك النصر

وبدأ الشوط الثاني بشكل سريع، حيث نجح ستراندبيرج في تسجيل هدف التعادل عن الدقيقة 55 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة، قبل أن يُضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد انفراده بالمرمى عند الدقيقة 69.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد سجله أيمن يحيى من تسديدة قوية عند الدقيقة 19، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

د70’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق كارلوس ستراندبيرج .#أبها_النصر pic.twitter.com/EqlNLav1Gw — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 3, 2020

أبها والنصر في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، تتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق الأبهاوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مواجهة والتعادل في أخرى، وخسارة 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يُعاني النصر من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 4 هزائم وفاز في مباراة واحد فقط، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.

شارك الخبر