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ستراندبيرج يُسجل ثنائية في شباك النصر
مع بداية أحداث الشوط الثاني

ستراندبيرج يُسجل ثنائية في شباك النصر

2020/12/03
الساعة 5:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ستراندبيرج يُسجل ثنائية في شباك النصر احتفال ستراندبيرج
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 ستراندبيرج يهز شباك النصر
1.1 أبها والنصر في دوري محمد بن سلمان

تمكن كارلوس ستراندبيرج من هز شباك النصر مرتين سريعًا، ليمنح فريقه التقدم بثنائية مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

ستراندبيرج يهز شباك النصر

وبدأ الشوط الثاني بشكل سريع، حيث نجح ستراندبيرج في تسجيل هدف التعادل عن الدقيقة 55 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة، قبل أن يُضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد انفراده بالمرمى عند الدقيقة 69.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد سجله أيمن يحيى من تسديدة قوية عند الدقيقة 19، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها والنصر في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، تتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق الأبهاوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مواجهة والتعادل في أخرى، وخسارة 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يُعاني النصر من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 4 هزائم وفاز في مباراة واحد فقط، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.

ستراندبيرج
احتفال ستراندبيرج

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