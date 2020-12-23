سرور: انخفاض اللياقة سبب تراجع النصر

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن انخفاض اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، السبب الرئيسي وراء تراجع النتائج هذا الموسم.

انخفاض لياقة لاعبي النصر

وقال هاشم سرور: “في النصر لاعبون كبار متى عادت معنويات الفوز عندهم واستطاعوا أن يوصلوا معدل اللياقة للأعلى واهتموا أكثر بواجباتهم بتكثيف التمارين لن يستطيع أي نادٍ إيقافهم”.

وتابع: “بيتروس، أمرابط، سلطان الغنام، الخيبري، الحسن وحمدالله.. المستوى اللياقي عندهم أحد أسباب عدم خروج النصر بالمظهر الحقيقي رغم أن الحسن لم يلعب كثيرًا، ولكن بالنسبة لي الأمر واضح”.

وطالب سرور، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بالعالمي بالتدخل لحل هذا الأمر، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “على الكابتن حسين عبدالغني إنهاء هذا الموضوع مع اللاعبين ومدرب اللياقة”.

العالمي يستعيد نغمة الانتصارات

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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