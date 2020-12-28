سرور: سأتوقف عن نصح إدارة النصر رغم تشاؤمي!

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور عن استيائه لرفض أي اقتراحات يُقدمها للإدارة برئاسة صفوان السويكت، مؤكدًا توقفه عن تقديم النصائح.

سرور يتوقف عن نصح إدارة النصر

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل اقتراح يفيد النصر نقدمه وهناك من يرفضه.. ويقدم حلولًا شكلية بديلة، وهذا سبب ما يحصل للنصر”.

وتابع: “سنتوقف عن إعطاء النصح من اليوم للإدارة حتى نرى ما يحصل للنصر مستقبلًا رغم تشاؤمي بما سياتي، ولكني ومن داخل قلبي أتمنى أن يوفق النصر لأجل العالمي”.

إقالة فيتوريا رسميًا

وأعلن السويكت، مساء أمس الأحد، عن إقالة البرتغالي روي فيتوريا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب العالمي، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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