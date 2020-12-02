سرور: مايكون أفضل مدافع في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور بإمكانيات مدافع العالمي، البرازيلي مايكون، مؤكدًا أنه الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم.

مايكون الأفضل دفاعيًا

وعلق هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أداء النجم البرازيلي قائلًا: “مايكون من دون منازع يعتبر أفضل مدافع في الدوري السعودي للمحترفين”.

وتابع نجم النصر السابق تغريدته قائلًا: “لاعب يلعب وكأنه يدير مركزين في آن واحد ما شاء الله تبارك الله على مايكون صخرة في قلب الدفاع ومنظم خط الوسط يبني الهجوم من الخلف بطريقة جدًا رائعة”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز الـ13.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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